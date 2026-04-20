ಉಧಮ್​ಪುರ ಬಸ್​ ದುರಂತ: ಸೇನೆಯ ವೀರೋಚಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ ಬದುಕುಳಿದವರು

ಉಧಮ್​ಪುರ ಬಸ್​ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ವೀರೋಚಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

UDHAMPUR BUS TRAGEDY
ಅಪಘಾತದಿಂದ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾಗಿರುವ ಬಸ್​ (PTI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 20, 2026 at 7:53 PM IST

2 Min Read
ರಾಮ್​​ನಗರ್​(ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ): ಉಧಮ್‌ಪುರದ ಕನೋಟ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸೊಂದು ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದು 21 ಮಂದಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದು, 61 ಮಂದಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದವರು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ವೀರೋಚಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.

"ದುರಂತದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ನಡುವೆ ರಕ್ಷಕರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದರು. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅವಶೇಷಗಳಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ನಾನು ಪವಾಡಸದೃಶ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಮರುಜೀವ" ಎಂದು ಗಾಯಾಳು ನೀತು ರಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಉಧಮ್‌ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಪಘಾತದಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನು, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಬಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಬಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಈಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞಳಾಗಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಉಧಮ್‌ಪುರದ ರಾಮ್​ನಗರ್​ಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸೇನಾ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಸ್​ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಉರುಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದೆವು. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಬೆಂಗಾವಲು ಪಡೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಸ್​ ಸುಮಾರು 100 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿತ್ತು. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು, ಹೀಗಾಗಿ ಹಲವರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದೆವು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಉಧಮ್‌ಪುರ-ರಿಯಾಸಿ ರೇಂಜ್‌ನ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ, ಬಸ್‌ನ ನಜ್ಜುಗುಜ್ಜಾದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಾಳು ತಪ್ಪಾ ಎಂಬವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಜೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾ (19) ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದು, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

"ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ ನಡುವೆ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಉರುಳಿಬಿದ್ದ ಬಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕ್ರೇನ್ ತರಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗಾಯಾಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಅವಶೇಷಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಅನುವಾಯಿತು" ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಸ್​ ಚಾಲಕ ತೀಕ್ಷ್ಣ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅಪಘಾತದ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

