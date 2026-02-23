ಕಾಶ್ಮೀರ: ಉಧಂಪುರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ, ಬೇವು, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆ
ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : February 23, 2026 at 3:14 PM IST
ಉಧಂಪುರ(ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ): ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬ ಹೋಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಶುರವಾಗಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಧಾರಿತ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಉಧಂಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು ಸಾವಯವ ಪಂಚಗವ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಹುಡಿ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ ಗೋಧಾಮ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ರಾಸಾಯನಿಕ ರಹಿತ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಇವರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಲೋರ್ ಬೇರು, ಹಳದಿ (ಅರಿಶಿನ), ಬೇವು, ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಪುಡಿಯಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಸ್ನೇಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅವುಗಳ ಔಷಧೀಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಗುಣಗಳಿಗೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ ನಂಜುನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬೇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಪುಡಿ ಹಿತವಾದ ಸುಗಂಧ ಮತ್ತು ತಾಜಾತನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಬಣ್ಣಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾವಯವ ಬಣ್ಣಗಳು ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಬಣ್ಣಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಹೋಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಮರಳುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ ಗೋಧಾಮ್ ಸಮುದಾಯವು ಹೋಳಿಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ. ಸಾವಯವ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮುದಾಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.
ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್ ಗೋಧಾಮ್ ಅವರ ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಸಾವಯವ ಜೀವನ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತ ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಯುವ ವೈದ್ಯೆಯಿಂದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಸರಣಿ: ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಯುವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವರೆಗೆ ಡಾ. ದ್ಯಾಪ ವರಸ!