ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕೇರಳಂ ಸಿಎಂ ಸತೀಶನ್: ಎಷ್ಟಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಲ?
ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 3:50 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ(ಕೇರಳಂ): ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು 3.62 ಕೋಟಿ. ಸಾಲ 5.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ನಾಗರಿಕನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು 1.39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲವಿದೆ! ಇದು, ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ರಾಜ್ಯ ಕೇರಳದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ.
10 ವರ್ಷ ಎಡಪಕ್ಷಗಳ(ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸದ್ಯದ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಸರ್ಕಾರ ಇಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಸಂಪುಟ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ವೇತಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸುವುದಾಗಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ರಾಜ್ಯದ ಜನರೆದುರು ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಸಾಲ 5.07 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೂಡಲ್ಪಟ್ಟ ಪಾವತಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಸುಮಾರು 49,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು "ಕೇರಳಂನ ಹಣಕಾಸು ಆರೋಗ್ಯ, ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ವರದಿ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಶ್ವೇತಪತ್ರವನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ.ಸತೀಶನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರವು ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ.
ಆದಾಯದ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿಗೇ ವಿನಿಯೋಗ: ಶ್ವೇತಪತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದ ಶೇ.77ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಕೇವಲ ಸಂಬಳ, ಪಿಂಚಣಿ ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಗೇ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಯೊಂದಕ್ಕೇ ಶೇ.20.9ರಷ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ರಾಜ್ಯದ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವು ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಆಂತರಿಕ ಉತ್ಪನ್ನದ (GSDP) ಕೇವಲ ಶೇ.1.3 ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರಿ ಸಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 48,733 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿ ಹೊರೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 21,670 ಕೋಟಿ ರೂ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (ಡಿಎ) ಬಾಕಿ, 14,387 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ (ಡಿಆರ್) ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ 3,431 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸೇರಿವೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ವರದಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಒಟ್ಟು ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿವ್ವಳ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೈನಂದಿನ ನಗದು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ರಾಜ್ಯವು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ (RBI) ತುರ್ತು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು 262 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 'ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 84 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಓವರ್ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
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