ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ: UDFಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆ, LDFಗೆ ಸೋಲುವ ಭೀತಿ, BJPಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆ ಗುರಿ
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 3:47 PM IST
ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಕೇರಳ): ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೋಲಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕೂಟವು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅದು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟವಾದ ಏಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) 70 ರಿಂದ 90 ಸ್ಥಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ ಪಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ವಿ. ಗೋವಿಂದನ್, ಎಡ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ರಂಗವು (ಎಲ್ಡಿಎಫ್) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಷವು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ನಾಗರಿಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ 7-14 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಎಂಬ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಅಂದಾಜನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಗೋವಿಂದನ್, ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೇಸರಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುಡಿಎಫ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ವನವಾಸ ಫಿಕ್ಸ್: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ನಾಯಕರು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರೆ ರಾಜಕೀಯ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಗೋವಿಂದನ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸಿಪಿಎಂ ನಾಯಕ ಎ.ಕೆ. ಬಾಲನ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟಿತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಇಲ್ಲದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದವು: ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪಿ.ಎ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ಬೇಪೋರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೋಲುವುದಾಗಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೋಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು 82,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲೆಯ ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಯುಡಿಎಫ್ ನಾಯಕರು ಅಂದಾಜು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆದೇಶ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್, ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಸೂಚಿಸುವ ಜನರ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಯುಡಿಎಫ್ ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಧ್ಯಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಭೆಯು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹೀಗಿದೆ: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (ಬಿಜೆಪಿ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ. ಪುದುಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಒಕ್ಕೂಟವು (ಎನ್ಡಿಎ) ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಹಲವು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಳಗಂ (ಡಿಎಂಕೆ) ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರೆ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: