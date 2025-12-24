ETV Bharat / bharat

ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರು: 'ಮರಾಠಿ ಮೇಯರ್'​ ಘೋಷಣೆ

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯುವ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

BMC ELECTIONS 2026
ಉದ್ಧವ್​ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ (X@OfficeofUT)
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ 15 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ ಸೇನೆ (ಎಂಎನ್ಎಸ್) ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 20 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳಾದ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ 'ಮರಾಠ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ವರ್ಲಿಯ ಹೋಟೆಲ್​ನ ಬ್ಲೂ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ನಡೆಸಿ ಉಭಯ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ ಅವರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ, "ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

"ಜನವರಿ 15 ರಂದು ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ನಾಸಿಕ್, ಮುಂಬೈ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿದೆ. ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮರಾಠಿಗ ಮುಂಬೈ ಮೇಯರ್: ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್​ ಠಾಕ್ರೆ, "ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಮೇಯರ್​ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯೆ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಉದ್ಧವ್​ ಬಣದ ಶಿವಸೇನೆ ಸಂಸದ ಸಂಜಯ್​ ರಾವತ್​ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ಠಾಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈಗ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಲು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೂಟಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಉದ್ಧವ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ ಠಾಕ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ 10 ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತಾವಾದಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ (ಎಸ್‌ಪಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರು, "ಬೃಹನ್‌ಮುಂಬೈ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (ಬಿಎಂಸಿ) ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಮತ್ತು ಎಂಎನ್‌ಎಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಫಲಿತಾಂಶ ಬದಲಿಸಲಾಗಲ್ಲ-ಬಿಜೆಪಿ: ಠಾಕ್ರೆ ಸಹೋದರರ ಮೈತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಸತಮ್ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, "ಠಾಕ್ರೆ ಸೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೂ ಬಿಎಂಸಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಮಹಾಯುತಿ ಮೈತ್ರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

