ಉದಯಪುರ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣ: ಆರೋಪಿ ASP, ದಲ್ಲಾಳಿ ಬಂಧನ, 3 ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ
ಶನಿವಾರ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಸಿಬಿ (ACB) ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಭಾನುವಾರ ಎಎಸ್ಪಿ ಮುಕೇಶ್ ಸೋನಿ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 12:01 PM IST
ಉದಯಪುರ, ರಾಜಸ್ಥಾನ: ಬಹುಚರ್ಚಿತ 272-ಪ್ಲಾಟ್ ಗಳ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿತರಾದ SOG ASP ಮುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
ACB ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ದೂರುದಾರ ನಿರಂಜನ್ ಮೊಗ್ರಾ ಅವರು ಲಂಚದ ಮೊತ್ತದ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಚದ ಮಾತುಕತೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ASP ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 2 CR ಎಂದು ಟೈಪ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 2 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ವ್ಯವಹಾರ: ದೂರುದಾರ ನಿರಂಜನ್ ಮೊಗ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ASP 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ನಿರಂಜನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಿರಂಜನ್, ASP ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಫತೇಹ್ ಸಾಗರ್ ಸರೋವರದ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ರಾಣಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದರು. ಅತ್ತ ASP ಮುಕೇಶ್ ಸೋನಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸಿಬಿ (ACB) ತಂಡವೊಂದು ಗೋವರ್ಧನ್ ವಿಲಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ SOG ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಎಎಸ್ಪಿ (ASP) ಮುಕೇಶ್ ಸೋನಿ ಮತ್ತು ದಲ್ಲಾಳಿ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿತ್ತು. ತಂಡವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತವೊಂದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಶೋಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ನಿಗಮದ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ (ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂ. ಲಂಚದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ (ಅಲಿಯಾಸ್ ತಟ್ಲಾ) ಎಂಬ ದಲ್ಲಾಳಿಯನ್ನು ಎಸಿಬಿ ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಎಎಸ್ಪಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೆಕ್ಟರ್-6ರ ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 115ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 97/22ರಲ್ಲಿ, ಅಂದಿನ ಎಎಸ್ಪಿ ಕೇವಲ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ವಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 2022ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ನಿರಂಜನ್ ಎಸಿಬಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
272 ನಿವೇಶನಗಳ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ: ಈ ವಿಷಯವು ಉದಯಪುರ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ 272 ನಿವೇಶನಗಳ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ಪೋಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ (FIR) ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಂಚ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಸಿಬಿ (ACB) ಸಜ್ಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಜೈನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಭಾನುವಾರ ಎಎಸ್ಪಿ ಮುಕೇಶ್ ಸೋನಿ ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರೂ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ.
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