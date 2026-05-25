ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ನಿಷೇಧ, ಸಹ ಜೀನವಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ: ಯುಸಿಸಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿದ ಅಸ್ಸೋಂ ಸರ್ಕಾರ

ಈ ಮಸೂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಸ್ಸೋಂ ವಿಧಾನಸಭೆ (IANS)
By PTI

Published : May 25, 2026 at 1:08 PM IST

ಗುವಾಹಟಿ (ಅಸ್ಸೋಂ): ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸಹ ಜೀವನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಸ್ಸೋಂ ಸರ್ಕಾರ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ ಮಸೂದೆಯನ್ನು (UCC) ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸ್ಸೋಂನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಬುಡಕಟ್ಟು ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಈ ಮಸೂದೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಅತುಲ್​ ಬೋರಾ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಿಮಂತ್​ ಬಿಸ್ವಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ, ಅಸ್ಸೋಂ, 2026 ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ರೈಜೋರ್ ದಳ ಮತ್ತು ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಈ ಮಸೂದೆಯು ಮದುವೆ, ವಿಚ್ಛೇದನ, ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹ ಜೀವನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ, ಸರಳಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಶರ್ಮಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ 18 ರಿಂದ 21 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ, ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಸ್ಸೋಂನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಕಾನೂನು ಹಕ್ಕು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನದ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್​ದು, ಇದು ಸಂಗಾತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ರಕ್ಷಣೆ, ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಚೌಕಟ್ಟು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಾನೂನು ಬದ್ಧವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಆಧುನೀಕರಣ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್‌ಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಸಂಹಿತೆಯು ಕೇವಲ ನೀತಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಸ್ಸೋಂನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಧಿ 44ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಏಕರೂಪ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕರೂಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

