ಶಿರಚ್ಛೇಧಿಸಿದ ಎರಡು ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆ: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಜನತೆ!

ಕಾಲುವೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರುಂಡವಿಲ್ಲದ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಸ್ಥಳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 13, 2026 at 5:20 PM IST

ಕೈಮೂರ್(ಬಿಹಾರ): ಕಾಲುವೆಯ ದಡದ ಸಮೀಪ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ರುಂಡವಿಲ್ಲದ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬಿಹಾರದ ಕೈಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಮಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಭಯ್ದೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾಲುವೆಯ ದಡದಿಂದ ಎರಡು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದರು. ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂಡಗಳು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ರುಂಡಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಮೇ 10ರಂದು ರಾಮಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾವತಿ ನದಿಯಿಂದ ಎರಡು ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ರುಂಡಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾಮಗಢ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಭೈಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯ ಕರ್ಮನಾಸ ಕಾಲುವೆಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಎಂದು" ಎಂದು ಮೊಹಾನಿಯಾ SDPO ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಶವಗಳು ಪತ್ತೆ: ಮೊಹಾನಿಯಾ ಎಸ್‌ಡಿಪಿಒ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಶವಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮೃತದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಶವಗಳು ಸೇರಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗುರುತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಮಗು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಸುಳಿವುಗಳ ಮೂಲಕ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಟ್ರಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ನದಿ ಮತ್ತು ಕಾಲುವೆಯಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೃತದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮೃತದೇಹಗಳ ಪತ್ತೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭೇದಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೈಮೂರ್ ಎಸ್​ಪಿ ಹರಿಮೋಹನ್ ಶುಕ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

