ಸರ್ಜರಿಗೆ ನೀಡುವ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾ ಪಡೆದ ಯುವಕರು; ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆ

ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪಡೆಯುವ ಅನಸ್ತೇಶಿಯಾವನ್ನು ಪಡೆದ ಯುವಕರಿಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

two-young-men-who-allegedly-injected-themselves-with-an-anaesthetic-drug-died
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 5, 2025 at 3:43 PM IST

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನೀಡುವ ಅರವಳಿಕೆಯ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್​ ತಮಗೆ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಪಡೆದು ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಚಂದ್ರಾಯನಗುಟ್ಟ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಜಹಂಗೀರ್​ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್​ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಂಗಾರುಮೈಸಮ್ಮ ಚೌರಸ್ಥಾದ ಜಮಾಮಸ್ಜಿದ್ ಫಾರೂಕ್-ಎ-ಅಜಮ್ ಬಳಿಯ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಶವಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಎಸಿಪಿ) ಎ. ಸುಧಾಕರ್ ಮತ್ತು ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ (ಸಿಐ) ಆರ್. ಗೋಪಿ, ರಿಯಾಸತ್ ನಗರದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ (23), ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಸೈಫ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ರಮ್ (21) ನೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಗರದ ವಟ್ಟೆಪಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಪಹಾಡಿ ಶರೀಫ್‌ನ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಳಿಕ ಇವರು ನಾಲ್ವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಸೀದಿ ಎದುರಿನ ಫ್ಲೈಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಹಾಂಗೀರ್​ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಅರವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಜಹಾಂಗೀರ್, ಇರ್ಫಾನ್ ಮತ್ತು ಸೈಫ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಚುಚ್ಚುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಟೋ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದ ಸೈಫ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಜಹಾಂಗೀರ್ ಮತ್ತು ಇರ್ಫಾನ್ ವಾಹನದ ಹಿಂದಿನ ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾದರು. ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜಹಾಂಗೀರ್‌ಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಸೈಫ್​ ಆಟೋದಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಅವರು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದ ಅಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶವಗಳನ್ನು ಉಸ್ಮಾನಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದರು. ಫ್ಲೈಓವರ್‌ನ ಕೆಳಗಿನ ಪೊದೆಗಳಿಂದ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಸೀಸೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿರಿಂಜ್‌ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಹಾಂಗೀರ್ ಪಹಡಿಶರಿಫ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಜಾ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಮತ್ತು ಔಷಧದ ಮೂಲವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೊಲೀಸರು ಸೈಫ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ರಮ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜಹಾಂಗೀರ್ ಖಾನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಔಷಧವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ನಾವು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಧಿವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

