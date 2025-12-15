ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದು 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವು
ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕುಡಿದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 4:43 PM IST
ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಲಕ್ನೋದ ಭಾರಾಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಸ್ನಾನಗೃಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಉಳಿಯದ ಜೀವ: ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕುಡಿದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಜಿಎಂಯು ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ಬಾಲಕ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ, ಇದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.
ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಜೈ ನಾರಾಯಣ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ (ಎಲ್ಡಿಎ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಗರದ ಕಬಿ ಸುಕಾಂತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ನೀರಿನ ಬದಲು ಆ್ಯಸಿಡ್ನಂತಹ ದ್ರವ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಳು.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಆಕೆಯ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಆಕೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ನಂತಹ ದ್ರವವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ದ್ರವ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.