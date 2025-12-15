ETV Bharat / bharat

ಬಚ್ಚಲು ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದು 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸಾವು

ಮನೆಯ ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕುಡಿದು ಎರಡು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ACID DRINKING CASE
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 15, 2025 at 4:43 PM IST

ಲಕ್ನೋ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಅನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕುಡಿದ 2 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಲಕ್ನೋದ ಭಾರಾಪುರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಹಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಸ್ನಾನಗೃಹದೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಾಟಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರೂ ಉಳಿಯದ ಜೀವ: ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಕುಡಿದು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕಂಡ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಜಿಎಂಯು ಟ್ರಾಮಾ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಮಗುವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು, ಬಾಲಕ ಆ್ಯಸಿಡ್​​ ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ, ಇದೊಂದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆ ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದರು.

ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಜೈ ನಾರಾಯಣ್ ಕಶ್ಯಪ್ ಅವರು ಲಕ್ನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ (ಎಲ್‌ಡಿಎ) ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಭರತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ: ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ತ್ರಿಪುರಾದ ಅಗರ್ತಲಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀನಗರದ ಕಬಿ ಸುಕಾಂತ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ನೀರಿನ ಬದಲು ಆ್ಯಸಿಡ್​​ನಂತಹ ದ್ರವ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್​ ಆಕೆ ಬದುಕುಳಿದಿದ್ದಳು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಇಬ್ಬರು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಆ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಆಕೆಯ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾದಾಗ ಆಕೆ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆ್ಯಸಿಡ್​​ನಂತಹ ದ್ರವವನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಸ್ವಸ್ಥಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಆಕೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಆಕೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸಿಡ್​ ಮಾದರಿಯ ದ್ರವ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂಬುದು ಹಲವರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

