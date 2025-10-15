ETV Bharat / bharat

ಕಾನ್ಪುರ​ದಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಿಂದ ಜಾರಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ ಎರಡು ಚಕ್ರ: ತಪ್ಪಿದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತ; ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ದೆಹಲಿ ಹೌರಾ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ರೈಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಕಾರಣ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

two-wheels-of-a-goods-train-derailed-on-the-delhi-howrah-railway-route-in-kanpur
ಕಾನ್ಫುರ್​ನಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಜಾರಿದ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ ಎರಡು ಚಕ್ರ; (ETV Bharat)
ETV Bharat Karnataka Team

October 15, 2025

ಕಾನ್ಫುರ​ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಲೋಕೋ ಪೈಲಟ್​ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವೊಂದು ತಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪಂಕಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ

ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪಂಕಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲೊಂದು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ರೈಲಿನ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ - ಹೌರಾ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳು ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಕಂಡಿದ್ದು, ಕಾನ್ಪುರ ದೇಹತ್, ಇಟಾವಾ, ಕಾನ್ಪುರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ರುಮಾ ಮತ್ತು ಫತೇಪುರ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಆಯಿತು.

ರೈಲು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಹಿರಿಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ, ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರೈಲು ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.

ಸರಕು ಇಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಅನಾಹುತ: ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ 10ಗಂಟೆಗೆ ಪಂಕಿ ಯಾರ್ಡ್​ನಲ್ಲಿ ಸರಕು ಇಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗೂಡ್ಸ್​ ರೈಲಿನ ಬೋಗಿಯ ಎರಡು ಚಕ್ರಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಿವೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ರೈಲಿನ ಗಾಲಿಗಳನ್ನು ಪುನರ್​ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಗಿದ್ದು, 12ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿತು.

ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತ: ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಇತರ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ 12ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನ್ ಸಂಚಾರ ಮುಕ್ತವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಯಾಗ್​ರಾಜ್​ ವಿಭಾಗೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಮಿತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಸಿಂಗ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳು ಹಳಿ ತಪ್ಪಲು ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ: ರೈಲು ಹಳಿ ದುರಸ್ತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕಾಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲುಗಳಾದ ಆಮ್ರಪಾಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಪುಷ್ಪಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ವೀರಂಗ್ನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ ಇಂಟರ್‌ಸಿಟಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಜಯನಗರ ಗರೀಬ್ ರಥ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಇಟಾವಾ-ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಮು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಸುಹೇಲ್ದೇವ್ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಮರುಧಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಸುಹೇಲ್‌ದೇವ್ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ ವಿರಾಹರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ರೈಲುಗಳು , ಬಾಬಾ ಬೈದ್ಯನಾಥ್ ದಿಯೋಘರ್ ಮತ್ತು ಹಮ್ಸಫರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು.​

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜೈಸಲ್ಮೇರ್​ನಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​ ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿ; 20 ಮಂದಿ ಸಾವು

