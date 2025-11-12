ETV Bharat / bharat

ಎರಡು ಹಳ್ಳಿ, 200 ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು: ಗಾಂಧಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ನನಸು

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಎರಡು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

INDUSTRIES VILLAGES
ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾಡಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ನಿರತ ಜನರು (ETV Bharat)
ಪಲ್ನಾಡು(ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ): ನೀವು ಪಲ್ನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನರಸರಾವ್​​ಪೇಟ ಮಂಡಲದ ಯಲ್ಲಮಂಡ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ತುರಕಪಾಲೆಂ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕನಸು ಇಲ್ಲಿ ನನಸಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೂ, ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಚೀಲಗಳು, ತಾಡಪತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಯಂತ್ರಗಳ ಸದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಲಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲದೇ ಬಿಹಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ: ಎರಡು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು 2 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರು ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದಿಂದ ವಲಸೆ ಬಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ, ಈ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳು ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲಸವು ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಯ ಸುಸಂಘಟಿತ ಸಮೂಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಗಿವೆ.

ಹೊಲಿದ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು
ಹೊಲಿದ ಗೋಣಿಚೀಲಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಈ ಉದ್ಯಮವು ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ, ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಜೀವನೋಪಾಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರು, ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತದ ಪ್ರಭಾವವಿಲ್ಲ: ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏರಿಳಿತಗಳಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈಗ ಯಲ್ಲಮಂಡ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ತುರಕಪಾಲೆಂ ಅನ್ನು ಸುಸ್ಥಿರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ "ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ತನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ" ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

TAGGED:

ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು
PALNADU VILLAGES
RURAL SELF RELIANCE VILLAGES
ಉದ್ಯಮಗಳ ಗ್ರಾಮಗಳು
INDUSTRIES VILLAGES

