ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಲಿಕೆ; ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 10ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ
ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೇಡ್ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲೀಂದರ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 1, 2025 at 4:37 PM IST
ಪುಣೆ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಪೋಷಕರ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವುದು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಿಕ್ಕಾಗ. ಅದನ್ನೂ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಲೀಂದರ್ ನಗರದ ಮೊಡ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಪಠ್ಯವಲ್ಲದೇ, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಳ್ಳಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ತವರಾಗಿರುವ ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಖೇಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲೀಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಶಾಲೆಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 'T4 ಎಜುಕೇಶನ್' ಎಂಬ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ 'ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ 10 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.
ಜಲೀಂದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಋತುಜಾ ತಮ್ಹಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಾರೆ ಗುರೂಜಿ ಫಲವಾಗಿ ಇದೀಗ ಶಾಲೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಕರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಲಿಕೆ: ಜಲೀಂದರ್ ನಗರದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದು, ಪಠ್ಯದ ಕಲಿಕೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೋಡಿಂಗ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಮರಗೆಲಸ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಅವರು ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇದೀಗ ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್, ಎಐ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್, 3ಡಿ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ವಾರೆ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ ಏಳು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಲೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 22 ವಿಷಯಗಳ ತರಬೇತಿ: ಅಂಗನವಾಡಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ದೈನಂದಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ, ಕೋಡಿಂಗ್, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೆಂಟ್ರಿ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಎಫ್ಎಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿದಂತೆ 22 ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಖೇಡ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಲೀಂದರ್ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು, ರೊಬೊಟಿಕ್ಸ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು, 3ಡಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಎಫ್ಎಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಶಾಲೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
