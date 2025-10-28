ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆ: ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ 27 ನಾಯಕರನ್ನು ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದ ಆರ್ಜೆಡಿ!
ಚುನಾವಣೆ ಕಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ 27 ನಾಯಕರನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದೆ.
Published : October 28, 2025 at 8:58 AM IST
ಪಾಟ್ನಾ: ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ 27 ನಾಯಕರನ್ನು ಆರ್ಜೆಡಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಕಾವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರು, ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸೇರಿ 27 ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿ, ಆರ್ಜೆಡಿ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಉಚ್ಚಾಟಿತ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದಲೂ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಗನಿ ಲಾಲ್ ಮಂಡಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಥವಾ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ನಂತರ ಇವರ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ" ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚ್ಚಾಟನೆಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು: ಚೋಟೆ ಲಾಲ್ ರೈ (ಪರಸ) ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಮ್ರಾನ್ (ಗೋವಿಂದಪುರ) ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರು. ನಾಲ್ವರು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ರಾಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹ್ತೊ, ಅನಿಲ್ ಸಾಹ್ನಿ, ಸರೋಜ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಯಾದವ್. ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗಣೇಶ್ ಭಾರ್ತಿ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗೆಯೇ ರಿತು ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಅಕ್ಷಯ್ ಲಾಲ್ ಯಾದವ್, ರಾಮ್ ಸಖಾ ಮಹ್ತೊ, ಅವನೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಭಗತ್ ಯಾದವ್, ಮುಖೇಶ್ ಯಾದವ್, ಸಂಜಯ್ ರೈ, ಕುಮಾರ್ ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ರಾಜೀವ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿದೆ.
"ಉಚ್ಚಾಟಿಸಲಾದ ನಾಯಕರು I.N.D.I.A ಕೂಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಜೆಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಆರ್ಜೆಡಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 243 ಸದಸ್ಯರ ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 6 ಮತ್ತು 11 ರಂದು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬಿಹಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಘಟಕವು ಕಹಲ್ಗಾಂವ್ ಶಾಸಕ ಪವನ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಇತರ ಆರು ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶಾಸಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ನಾಯಕರನ್ನು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರು ನಾಯಕರು ಎನ್ ಡಿಎ ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತರ ವಿರುದ್ಧ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.