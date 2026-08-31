ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರುವಾಗ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವಾಹ: ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು; ಪತಿ - ಪತ್ನಿ ಶವ ಪತ್ತೆ
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 31, 2026 at 1:31 PM IST
ಜಾರ್ಖಂಡ್: ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಬರುವಾಗ ನದಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಕೆಲವರು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಸಾರಂಡಾ ಪ್ರದೇಶದ ಬಹದಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕುಯಿಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ನದಿ ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದವರು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳೀಯರು ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿ, ತಡರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಗೆ ಎರಡು ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕಾಣೆಯಾದವರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ 500 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ನದಿ ದಡದ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಯಾ ಸಿಧು ಅವರ ತಾಯಿ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯ ಶವ ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪತಿ, ಪತ್ನಿಯ ಶವಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹೊರತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಮಿಯಾ ಸಿಧು ಎಂಬುವರ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಸಿಧೂ ಕೂಡ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಛೋಟಾನಾಗ್ರಾ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡವು ಸುನೀತಾ ಅವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಈವರೆಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕಾಣೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ನದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರಂತರ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ಗೌತಮ್ ಕುಮಾರ್, ಛೋಟಾನಾಗ್ರಾ ಠಾಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ.
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಮಳೆಯು ಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಯಿಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಆಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಅವಘಡ: ಭಾನುವಾರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಕುಯಿಲಿ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನೀರಿನ ಬಲವಾದ ಅಲೆಯು ಕೆಳಗೆ ಧುಮುಕಿತು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವಾಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ನದಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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