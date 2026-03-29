ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಎರಡು LPG ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ LPG ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 29, 2026 at 8:18 PM IST

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ಎರಡು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಸುಮಾರು 94 ಸಾವಿರ ಟನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗಳಾದ BW TYR ಮತ್ತು BW ELM ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ಭಾರತದ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ. BW TYR ಮಾರ್ಚ್ 31ರಂದು ಮುಂಬೈ ತಲುಪಲಿದೆ. BW ELM ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ನವಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ.

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರಫ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಹಡಗುಗಳು ಜಲಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಭಾರತೀಯದ ನಾಲ್ಕು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳು ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದವು. 92,612 ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತ ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ವಸಂತ್ ಮಾರ್ಚ್ 26 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ದೇಶದ ಬಂದರುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಸುಮಾರು 92,712 ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತ ಎಂಟಿ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಎಂಟಿ ನಂದಾ ದೇವಿ ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮುಂದ್ರ ಬಂದರನ್ನು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 17ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದವು.

ಭಾರತ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 33.15 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದು, ಆಮದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಶೇ.60 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಬಂದಿವೆ. ಜಲಸಂಧಿ ಬಹುತೇಕ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ, ಭಾರತ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

485 ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಟ್ಟು 18 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಪಶ್ಚಿಮ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿವೆ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ 28 ಭಾರತೀಯ ಹಡಗುಗಳು ಇದ್ದವು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 24 ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಿಂದ ಆರು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಗಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.

ಆರು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಲ್ಲದೆ, ಯುಎಇಯಿಂದ 80,886 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಗ್ ಲಾಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಮುಂದ್ರಾ ತಲುಪಿತು. ಓಮನ್‌ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ಟಾಂಜಾನಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವಾಹಕಗಳಾದ ಜಗ್ ವಿಕ್ರಮ್, ಗ್ರೀನ್ ಆಶಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸಾನ್ವಿ ಇನ್ನೂ ಹಾರ್ಮುಜ್‌ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿವೆ.

