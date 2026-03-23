ETV Bharat / bharat

ಇಂದು ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲಿರುವ ಭಾರತದ ಮತ್ತೆರಡು ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳು

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಾದ ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ವಸಂತ್ಜ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿದೆ.

two-more-indian-flagged-lpg-tankers-set-to-cross-strait-of-hormuz
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
author img

By PTI

Published : March 23, 2026 at 4:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ನವದೆಹಲಿ: ಪರ್ಷಿಯನ್​ ಗಲ್ಫ್​​ನಿಂದ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ ಹೊತ್ತ ಮತ್ತೆರಡು ನೌಕೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಅರಂಭಿಸಬೇಕಿದ್ದು, ಅವು ಭಾರತ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ಯುದ್ಧ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹಡಗುಗಳ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್​ ದತ್ತಾಂಶ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಾದ ಪೈನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ವಸಂತ್, ಇರಾನ್‌ನ ಲಾರಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಶ್ಮ್ ದ್ವೀಪಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಅವು ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೊದಲು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿವೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ 22 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜದ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಮಾನ್ ನಡುವಿನ ಕಿರಿದಾದ ಜಲಮಾರ್ಗವಾದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್​ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವು ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಸೋಮವಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿ ದಾಟಲಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಬಂದರು ಸೇರಲಿವೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಎಂಟಿ ಶಿವಾಲಿಕ್​ ಮತ್ತು ಎಂಟಿ ನಂದಾ ದೇವಿ ಹಡಗುಗಳು 92,712 ಟನ್​ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಂದರು ಸೇರಿದ್ದವು.

ಇರಾನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್​ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮುಜ್​ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 28 ಹಡಗುಗಳಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ 28ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದೊಂದು ವಿಮಾನಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತ ತಲುಪಿವೆ.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವಾಹಕ ಶಿವಾಲಿಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಂದು ಗುಜರಾತ್‌ನ ಮುಂದ್ರಾ ತಲುಪಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಂದಾ ದೇವಿ ಮರುದಿನ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಕಾಂಡ್ಲಾ ಬಂದರನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಎರಡು ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ವಾಹಕಗಳು ಮಾರ್ಚ್ 13ರಂದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮಾರ್ಚ್ 14ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದವು.

ಯುಎಇಯಿಂದ 80,886 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಗ್ ಲಾಡ್ಕಿ ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ಮುಂದ್ರಾ ತಲುಪಿತು. ಓಮನ್‌ನಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಗ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ದಾಟಿ ಟಾಂಜಾನಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿತ್ತು.

ಯುದ್ಧ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ 24 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ, 22 ಹಡಗುಗಳು ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು, 611 ನಾವಿಕರು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಡಗುಗಳು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ 22 ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ 6 ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್​ಪಿಜಿ ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡು ಭಾರತದ ಕಡೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿವೆ.

ಇರಾನ್​ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ಆಯ್ದ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿರಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳು ಲಾರಕ್- ಕ್ವೆಶ್ಮ್ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 88, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದ ಶೇ. 50 ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಪಿಜಿಯ ಶೇ. 60ರಷ್ಟು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು, ಭಾರತ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಯುಎಇಯಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವು ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಗೆ ಜಲಸಂಧಿ ಮಾರ್ಗ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

TAGGED:

US ISRAEL IRAN WAR
ISRAEL IRAN WAR
STRAIT OF HORMUZ
INDIAN FLAGGED LPG TANKERS
US ISRAEL IRAN WAR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.