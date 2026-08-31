ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಲೆ: ಸ್ನೇಹಿತೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ
ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇರಳಂ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 31, 2026 at 1:18 PM IST
ತ್ರಿಶೂರ್(ಕೇರಳಂ): ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಲಯಾಳಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಲೆ ಆಗಿದೆ. ಮೃತರನ್ನು ತ್ರಿಶೂರ್ ಮೂಲದ ಅಂಜನಾ ಹರಿ (35) ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಮೂಲದ ಆನ್ ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ (40) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಮೂಲದ ಅನಿಲಾ (32) ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಮಿಲ್ಪಿಟಾಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆನ್ ಮೇರಿಯನ್ನು ಫ್ಲಾಟ್ನ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಇರಿದು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು, ನಂತರ ಅಂಜನಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿ ಕಾರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಅಂಜನಾ ಮೇಲೆ ಹರಿದ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಎಸ್ಯುವಿ ಕಾರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಈ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಆನ್ ಮೇರಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಿತದ ಗಾಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪರಾಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಂಜನಾ ಅವರ ಪತಿ ವಿಜೀಶ್ ಮತ್ತು ಆನ್ ಮೇರಿ ಅವರ ಪತಿ ಜಾಕೋಬ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಂಜನಾ ಅವರ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಮೃತರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಓಣಂ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋದ ಕಾನ್ಸುಲ್ ಜನರಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಿಶೂರ್ನ ವಿನೋದ್ ಎಂಬ ಸಂಬಂಧಿ ಈ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಶವಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಕೊಲೆಯ ತನಿಖೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿಲ್ಲ.
ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದೊಳಗೆ, ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತನಿಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಮೃತದೇಹಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಔಪಚಾರಿಕ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಬಂದ ನಂತರ, ನೋರ್ಕಾ, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ ಹೇಳಿದರು. ದೃಢೀಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಜನಾ ಮನ್ನುತ್ತಿಯ ಮುಡಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ತೆಕ್ಕೂಟ್ಟು ಹರಿದಾಸ್ ಮತ್ತು ಸುಷಮಾ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ. ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡರು. ಮೂಲತಃ ತಿರುವನಂತಪುರದ ಕೇಶವದಾಸಪುರಂನ ಆನ್ ಮೇರಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ, ಕೊಟ್ಟಾಯಂನ ಚಿಂಗವನಂ ಮೂಲದವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಜೋಡಿ ಕೊಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪೊಲೀಸರು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಜನಾ ಅವರ ಪತಿ ವಿಜೀಶ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
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