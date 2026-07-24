ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರು ಸಾವು
ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಮ್ನಾ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 4:49 PM IST
ಜೇಮ್ಶೇಡ್ಪುರ(ಜಾರ್ಖಂಡ್): ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಸಮೀರ್ (26) ಮತ್ತು ಸಕ್ಶ್ಮಾ ಸಿಂಗ್ (22) ಎಂಬವರು ಡಿಮ್ನಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಎಸ್ಪಿ ಶುಭಂ ಖಂಡೇವಾಲ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.
ಇಬ್ಬರೂ ವೈದ್ಯರು ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಯಶ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಡಿಮ್ನಾ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವೈದ್ಯನ ಕೈಯಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ನೀರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಅವರು ನೀರಿಗೆ ಧುಮುಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೋರ್ವರು ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರಾದ ಯಶ್ ಎಂಬ ವೈದ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಇಬ್ಬರು ಕಿರಿಯ ವೈದ್ಯರ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅವರ ಮೃತದೇಹ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಮೃತದೇಹವನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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