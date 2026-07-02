ಎರಡು ಹೈ- ಓಲಿಕ್ ನೆಲಗಡಲೆ ಪ್ರಭೇದಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಇವುಗಳ ಇಳುವರಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು!
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ, ಸುಧಾರಿತ ತೈಲ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಈ ಪ್ರಭೇದಗಳು ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ವಲಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 2, 2026 at 1:51 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICRISAT) ಬುಧವಾರ ಎರಡು ಹೈ-ಓಲಿಕ್ ನೆಲಗಡಲೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ICGV181030 ಮತ್ತು ICGV201214 ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಜುನಾಗಢ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಶೋಧನೆಯ ನಂತರ ಈ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ICAR) ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನೆಲಗಡಲೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಯೋಜನಾ ಸಮಿತಿಯು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೊಸ ತಳಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ಐಸಿಆರ್ಐಎಸ್ಎಟಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕ ಹಿಮಾಂಶ್ ಪಾಠಕ್ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮನ್ ಬಾಬು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ- ಓಲಿಕ್ ನೆಲಗಡಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ತಳಿಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲಗಡಲೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳು ಬೇಗನೆ ಕೆಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹುರಿದ ನಂತರವೂ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ತಾಜಾವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮ ಶೇಖರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಬಗೆಯ ಎಣ್ಣೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ICGV181030: ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಹೈ- ಓಲಿಕ್ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ICRISHAT ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಧಾರವಾಡ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಒಡಿಶಾ, ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಬಂಗಾಳ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನೆಲಗಡಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ 40-50% ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಹೈ-ಓಲಿಕ್ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ 78% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ 7-12% ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ICGV201214: ಇದು ICRISHAT ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ನ ಜುನಾಗಢ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಭೇದವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಗುಜರಾತ್ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಳಿ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 81% ಒಲೀಕ್ ಆಮ್ಲ, 53% ಎಣ್ಣೆ, 27% ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ. ಇದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪ್ರಭೇದಗಳಿಗಿಂತ 19% ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಣ್ಣೆ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಹೊಸ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಮೌಲ್ಯ ಸರಪಳಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಖಾದ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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