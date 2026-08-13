ETV Bharat / bharat

ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು: ಒಬ್ಬಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ!

ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

two-girls-from-patna-got-married-at-temple-in-bihar
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 13, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಖಗಾರಿಯಾ(ಬಿಹಾರ): 'ಪ್ರೀತಿ ಕುರುಡು' ಅಂತಾರೆ. ಇದು ನಿಜ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಹಾರದ ಪಾಟ್ನಾದ ಅದಾಲತ್‌ಗಂಜ್ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರು ಓಡಿಹೋಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬಳು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ 12ನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು: ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ದೂರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಟ್ನಾದ ಅದಾಲತ್‌ಗಂಜ್‌ನ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಆಗಸ್ಟ್ 7ರಂದು ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಖಗಾರಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮದುವೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಖಗಾರಿಯಾ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿಯ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದರು.

ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು: ಹುಡುಗಿಯರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಯಭೀತರಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಾಟ್ನಾದ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ, ಪೊಲೀಸರು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮೊಬೈಲ್ ಲೊಕೇಶನ್​ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಖಗಾರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪಾಟ್ನಾ ಪೊಲೀಸರು ಖಗಾರಿಯಾ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಖಗಾರಿಯಾ ಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪಾಟ್ನಾಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಪಟ್ಟು: ಪಾಟ್ನಾ ತಲುಪಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ, ಬೇರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರೆದುರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ ವೇಳೆ, ಹುಡುಗಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳು ವಯಸ್ಕರಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಅಪ್ರಾಪ್ತಳು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತಳನ್ನು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು: "ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ, ಇಬ್ಬರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನು ಖಗಾರಿಯಾದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ, ಅಪ್ರಾಪ್ತಳನ್ನು ರಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಂಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಯಸ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಸಿಸಲು ಸ್ವತಂತ್ರಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ" ಎಂದು ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು ಕಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟನೆಂದು ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ತರ್ಪಣ: 8 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದ ಯುವಕ!

TAGGED:

PATNA NEWS
SAME SEX MARRIAGE
GIRLS WEDDING
ಸಲಿಂಗ ವಿವಾಹ
GIRLS GOT MARRIED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.