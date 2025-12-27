ಮನೆ ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ಸಾವು
ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 9:19 PM IST
ವಿರುಧುನಗರ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಶಿವಕಾಶಿ ಬಳಿ ಮನೆಯ ಗೇಟ್ ಗೋಡೆ ಸಮೇತ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕಿಯರು ದಾರುಣವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ವಿರುಧುನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿವಕಾಸಿ ಬಳಿಯ ಕೊಂಗಲಪುರಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ರಾಜಮಣಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಕಮಲಿಕಾ (9) ಹಾಗೂ ಅವರ ಸೊಸೆ ರಿಷಿಕಾ (4) ಮೃತರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂದಿನಂತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಮಗಳು ಕಮಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೊಸೆ ರಿಷಿಕಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ, ಗೋಡೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೇಟ್ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಗ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಕಿಯರು ಅವಶೇಷಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಾಲಕಿಯರು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿ, ಮೃತ ಬಾಲಕಿಯರ ಶವಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಶಿವಕಾಶಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು : ಬಿಹಾರದ ಛಾಪ್ರಾದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಹಚ್ಚಿದ್ದ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಸಾವು-ನೋವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಮೂವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಂಬಿಕಾ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? : ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಳಿಯಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಕುಟುಂಬವು ಮುಚ್ಚಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಉರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಠಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಯ ಹೊಗೆ ಕೋಣೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿದೆ.
ಮೂವರು ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಸಾವು : ಮೃತರಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮ್ ಲಖನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾವತಿ ದೇವಿ (70), ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗ ತೇಜನ್ಶ್ ಕುಮಾರ್ (3), ಆರ್ಯ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳು ಆದ್ಯ ಕುಮಾರಿ (7 ತಿಂಗಳು) ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಗುಡಿಯಾ ಕುಮಾರಿ (9 ತಿಂಗಳು) ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
