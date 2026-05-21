ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್​ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕರ; ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

Two Ganjam youth working in muscow factory seriously injured after being hitted by Ukrainian drone
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 21, 2026 at 11:17 AM IST

ಗಂಜಾಮ್​ (ಒಡಿಶಾ)​: ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಒಡಿಶಾದ ಗಂಜಾಮ್​ ಮೂಲದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಡ್ರೋನ್​ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಯುವಕರನ್ನು ಇತರೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಯುವಕರನ್ನು 23 ವರ್ಷದ ಜಿ. ತೇಜೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು 35 ವರ್ಷದ ಜಿ. ಕ್ಷೇತ್ರಬಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ರಂಗೇಲುಂಡ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಕುಥರಸಿಂಗಿ ಪಂಚಾಯತ್‌ನ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು, ಘಟನೆಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಬಸಿ ರೆಡ್ಡಿ ಪತ್ನಿ ಪುಷ್ಪಾ ರೆಡ್ಡಿ, ಪತಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ 25 ದಿನಗಳ ರಜೆ ಕಳೆಯಲು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವಾರವಷ್ಟೇ ಅವರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಜಾಮ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಗಂಜಾಮ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಛಿಕಿಟಿ ಬ್ಲಾಕ್​ನ ಮಧಬಂದ್​​ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್​ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಡ್ರೋನ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಥರಸಿಂಗಿ ಗ್ರಾಮದ 12 ಜನರು ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಟ್ಟು 12 ಜನರು ಮಾಸ್ಕೋದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಯುವಕರು ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಇವರಿಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆತಂಕಗೊಂಡ ತೇಜೇಶ್ವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು, ಆತನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಚರಣ್ ಮಾಝಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೂಡ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯಗೊಂಡ ತೇಜೇಶ್ವರ್ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಸ್ಕೋದ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕೆಲಸಗಾರನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು, ಕ್ಷೇತ್ರಬಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಬಸಿ ವಿವಾಹಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಭೇಟಿಗೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು. ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

