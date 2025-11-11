ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು: ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರ ನಿಗಾ
ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾದ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಪುಲ್ವಾಮಾದ ಗ್ರಾಮವೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2025 at 6:36 PM IST
ವರದಿ - ಮೀರ್ ಫರ್ಹತ್
ಪುಲ್ವಾಮಾ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ದೆಹಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟ ಪ್ರಕರಣವು ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಂಟು ಹೊಂದಿದೆ. ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಯಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ಇಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಆ ಇಬ್ಬರು ಶಂಕಿತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿವೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ i20 ಕಾರನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ. ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಬಾಂಬರ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈತ ಕೊಯಿಲ್ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ. ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ಎರಡು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವರ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಸಂತೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
33 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ಉನ್ ನಬಿ 2011 ರಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಗರದ ಜಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ ಫರಿದಾಬಾದ್ನ ಅಲ್ ಫಲಾಹ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅನಂತ್ನಾಗ್ನಲ್ಲಿನ ಜಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಉಮರ್ ಅವರ ತಂದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಬಳಿಕ ಕುಟುಂಬ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡ. ಉಮರ್ನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆತ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಳಿಕ ನಾವು ಕರೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅವರ ಫೋನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹೇಳಿದರು.
ವೈದ್ಯ ಉಮರ್ ಈ ವರ್ಷದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಉಮರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ ಸ್ಫೋಟಗಳ ನಂತರ ಆತನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನನ್ನು ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತನ ಮಗನಾಗಿ ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಶಕೀಲ್: ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಂಕಿತ ಉಗ್ರ ವೈದ್ಯ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ ಅವರ ಮನೆ ಉಮರ್ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ 300 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಈತ ಹಿಂದೆ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಫರಿದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ವಸ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಜಾಲದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪವೂ ಈತನ ಮೇಲಿದೆ.
ಈಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಘಾತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಮುಜಾಮಿಲ್ ಅವರ ತಂದೆ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗನೈ ರೈತ. ಅವರ ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಆತನ ಸಹೋದರಿ ಕೂಡ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ವಿವಾಹ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುಜಾಮಿಲ್ ಶಕೀಲ್ ಜಮ್ಮುವಿನ ASCOMS ನಿಂದ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಪದವಿ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ SKIMS ಸೌರಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಆತನ ಸಹೋದರ ತಫಜೌಲ್ ಶಕೀಲ್ ನೀಟ್ಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
"4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಫರಿದಾಬಾದ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ತಾಯಿ ನಸೀಮಾ ಬಾನೋ, ತಮ್ಮ ಮಗ ವೈದ್ಯ, ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆತನ ತಂದೆಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನವೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಹೋದರಿಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿದರು.
ಡಾ. ಮುಜಾಮಿಲ್ ನೀಟ್ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್ ಓದುವ ಮೊದಲು ಕೊಯಿಲ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದ. ನನ್ನ ಮಗ ನಿರಪರಾಧಿ. ಅವನನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಯಿ ಬಾನೋ ಅಂಗಲಾಚಿದರು.
ತಂದೆ ಶಕೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಗನೈ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಉಗ್ರರು ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವಾರ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಶಕೀಲ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
