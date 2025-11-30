ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ; ವರನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ಸ್ನೇಹಿತ ಸಾವು
ಮದುವೆ ಆರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು, ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 30, 2025 at 4:37 PM IST
ಲುಧಿಯಾನ(ಪಂಜಾಬ್): ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭವು ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಲುಧಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯ ಪುತ್ರ ವರೀಂದರ್ ಅವರ ಆರತಕ್ಷತೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಆವರಿಸಿತು.
ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಜನರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ, ವಧು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ, ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದು, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಹಲವು ಸುತ್ತಿನ ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ, ವರ ವರೀಂದರ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ 6 ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓರ್ವ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಲುಧಿಯಾನದ ಡಿಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನವೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿಯು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಎಂಬವರ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾರಂಭದ ಆಯೋಜಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಒಂದೆರಡು ಬಾರಿ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವರು ದರೋಡೆಕೋರರಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಜಗಳವಾಡಿದ ಯುವಕರ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸ್ವಪನ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಯ ಸಹಚರನೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೈಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 20ರಿಂದ 25 ಸುತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಭಂ ಮೋಟಾ ಮತ್ತು ಅಂಕುರ್ ಎಂಬವರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದಲೂ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಂತೆ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಂಡ್ಯ: ಹಳೆಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ