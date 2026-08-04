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ಅಸ್ಸಾಂ: ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಅಧಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಅಸ್ಸಾಂನ ಕಟಿಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 34ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 1:16 PM IST

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ನಾಗಾಂವ್​(ಅಸ್ಸಾಂ): ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಂಡಿಕ್ಕಿ ಕೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಅಸ್ಸಾಂನ ನಾಗಾಂವ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಗಾಂವ್‌ನ ಪೊಲೀಸ್ ಉಪ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಪರಮಿತಾ ಸರ್ಕಾರ್, "ಕಟಿಮಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ 34ನೇ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಎಎಸ್‌ಐ, ಜಿಡಿ ಬಲ್ಲಾನಿ ಪ್ರೇಮಬರಮ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್‌ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರನ್ನು ಎಸ್‌ಐ ರಮಣ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾಘೇಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಷ್ಣುಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಘೇಲ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಎಸ್‌ಐ ಮಾನೆ ಗೋವಿಂದ್ ಶ್ರೀಪುಲ್ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗುವಾಹಟಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ಸಿಆರ್‌ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ, ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CRPF
ASSAM
ಸಿಆರ್​ಪಿಎಫ್​ ಅಧಿಕಾರಿ
ASSAM CRPF OFFICER

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