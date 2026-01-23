ETV Bharat / bharat

ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಿತ ಕೈದಿಗಳ ನಡುವೆ ಚಿಗುರೊಡೆದ ಪ್ರೇಮ: ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿತು 15 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್​

ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆರೋಲ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಿದೆ

two-convicts-serving-life-in-rajasthan-open-jail-for-high-profile-murders-set-to-marry
ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : January 23, 2026 at 1:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಜೈಪುರ( ರಾಜಸ್ಥಾನ): ಜೈಪುರದ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಾಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಚಿಗುರೊಡೆದಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಅವರು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೆರೋಲ್​ ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ಡೇಟಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಪ್​ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕೊಂದು ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವವಾಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾ ಸೇಠ್​ (34)​ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಆಕೆಯ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವ ಹನುಮಾನ್​ ಪ್ರಸಾದ್​ (29) ಮದುವೆಗೆ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗನೇರ್ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಇದೀಗ ಪ್ರೀತಿಸಿ, ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಪೆರೋಲ್​ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜನವರಿ 7ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅನುಸಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೆರೋಲ್ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯು ವಿವಾಹ ನಡೆಸಲು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರ ವಕೀಲ ವಿಶ್ರಮ್ ಪ್ರಜಾಪತ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಾನ್​ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರೋಡಾಮಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಕೈದಿಗಳ ಓಪನ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಿಯಮದ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಯಲು ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ.

ಪ್ರಿಯಾ ಸೇಠ್​​​ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಸಾದ್​ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಮತ್ತು ಆತನ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಸೋದರಳಿಯನನ್ನು ಕೊಂದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ 2023ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಿಯಾ ಸೇಠ್​ಗೆ ಪೆರೋಲ್​ ನೀಡಿದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಆಕೆಯಿಂದ ಹತ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ಇದೀಗ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕೈದಿಗಳ ವಿವಾಹ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಜೈಲಿನ ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅಚ್ಚರಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಅನುಸಾರ ನಾವು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಯಲು ಶಿಬಿರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ಆರು ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯು ಪೆರೋಲ್ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಕೂಡಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಪತ್ನಿ: ಅಪರಾಧಿ ಪತಿಗೆ ತುರ್ತು ಪೆರೋಲ್ ನೀಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​

ಐವಿಎಫ್​ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಜೀವಾವಧಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ 15 ದಿನಗಳ ಪೆರೋಲ್​ ನೀಡಿದ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

TAGGED:

TWO CONVICTS SET TO MARRY
SERVING LIFE IN RAJASTHAN OPEN JAIL
HIGH PROFILE MURDERS
JAIL MARRIAGE IN RAJASTHAN
TWO CONVICTS SET TO MARRY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.