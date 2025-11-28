ETV Bharat / bharat

ವಿಮೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯ ಗೊಂಬೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾದ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸೆರೆ

ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಇಂಥ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಾಕೃತಿಯ ಗೊಂಬೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 28, 2025 at 7:32 PM IST

ಹಾಪುರ್(ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ): ವಿಮೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮವರನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಕೃತಿಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ದೇಹವನ್ನು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗರ್ ಕೊಟ್ವಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದ ಯಾತ್ರಾಸ್ಥಳವಾದ ಬ್ರಜ್‌ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಂದ ಮೃತದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕಾರಿನೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಮನುಷ್ಯನಾಕೃತಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಮಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಖುರಾನಾ ಎಂಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ದೆಹಲಿಯ ಜವಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾದ ಕಮಲ್ ಸೋಮಾನಿ ಮತ್ತು ಆಶಿಶ್ ಖುರಾನಾ ಎಂಬವರು ಗುರುವಾರ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್​ ನಿವಾಸಿ ಅನ್ಶುಲ್ ಎಂಬಾತನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ದಹನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಜ್‌ಘಾಟ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಶವವನ್ನು ದಹನಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದಾಗ ಅದು ಡಮ್ಮಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿತ ಇಬ್ಬರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಶವವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಗೊಂಬೆಗಳ ಭಾಗಗಳು (ETV Bharat)

ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಆರೋಪಿ ಕಮಲ್ ಸೋಮಾನಿ, ತಾನು 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಾಲ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಒಳಸಂಚು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಉಪಾಯ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೀರಜ್​ ಎಂಬಾತನಿಂದ​ ಯಾವುದೋ ಕೆಲಸದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಹೋದರ ಅನ್ಶುಲ್​ ಎನ್ನುವವನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನ್ಶುಲ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಎಐ ವಿಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಅನ್ಶುಲ್ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ ವಿಮಾ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನ್ಶುಲ್‌ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಬ್ರಜ್‌ಘಾಟ್ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಈ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅನ್ಶುಲ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಮಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿ ಕಮಲ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಅನ್ಶುಲ್‌ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಶುಲ್, ತಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಗ್‌ರಾಜ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.

"ವಿಮಾ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಕಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಬಂದ ದೆಹಲಿಯ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನ್ಶುಲ್ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಕಮಲ್ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಿಮೆ ಪಡೆಯಲು ಈ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಯಾರಾದರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ತುತಿ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

