ಮಾದಕವಸ್ತು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತೆರಳಿದಾಗ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ದಾಳಿ: ಇಬ್ಬರು BSF ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯ
ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತೆರಳಿದ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗುಂಪು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 30, 2026 at 7:03 PM IST
ಜಮ್ಮು & ಕಾಶ್ಮೀರ: ಇಲ್ಲಿನ ಸಾಂಬಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ (ಬಿಎಸ್ಎಫ್) ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29-30ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತು ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೇವೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಜಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ತಂಡ ಪಿಪಿ ಸುಪ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಗುಜ್ಜರ್ ಬಸ್ತಿ ದ್ವಾರಕಾಪುರಿಗೆ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಗುಂಪು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.
ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳೀಯರು ನಡೆಸಿದ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಗಾಯಾಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಏಮ್ಸ್ ವಿಜಯಪುರಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಳಿಗೆ ಕಾರಣ ತಿಳಿಯಲು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಂಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: