ಸತಾರಾ ವೈದ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್: ಮೃತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಎಂದು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆರೋಪ
ಬೀಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೈದ್ಯೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಫಾಲ್ಟನ್ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಶವವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣವೀಗ ಹಲವು ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 9:11 AM IST
ಬೀಡ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತಡ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಳ್ಳು ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತು ಎಂದು ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ (ಎಸ್ಐಟಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತಲೂ ಅವರು ಕೋರಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾದ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮೃತ ವೈದ್ಯೆಯ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಭಾನುವಾರ ಎಎನ್ಐಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ, ಅವರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೋಪಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸತ್ತ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಅವರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅವರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮುಂದೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಅವರು 4 ಪುಟಗಳ ದೂರು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಸಾಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಹೀಗಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊರಗಿನ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೃತ ವೈದ್ಯೆಯ ಕುಟುಂಬವು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸತಾರ ಪೊಲೀಸರು, ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬದ್ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಬಂಕರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್ - ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬದ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ಬದ್ನೆ ಅವರನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಫಾಲ್ಟನ್ನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರವರೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
