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ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣ: 2ನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವಿಶಾ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಗೇಚರ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಅದು ತಲುಪದ ಕಾರಣ ವರದಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Twisha sharma murder case update
ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣ: 2ನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 8:16 AM IST

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ಭೋಪಾಲ್, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹೈಪ್ರೊಫೈಲ್ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಿಬಿಐ ಭಾನುವಾರ ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ತಂದೆ ನವನಿಧಿ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಗೇಚರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಸೂಚಿಸುವ ಮಾಹಿತಿ ತನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿ ಅವರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತ್ವಿಶಾ ಅವರ ತಂದೆ ಈ ವರದಿಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಈಗ ವರದಿಯ ಪ್ರತಿ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪಡೆಯುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ನಂತರ ಎದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ವರದಿಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು - ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಅಂಗಾಂಶ ಮತ್ತು ತ್ವಿಶಾ ಅವರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಗುರುತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ತನಿಖೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿಬಿಐ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕುಟುಂಬವು ವರದಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತ್ವಿಶಾ ಅವರ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯ ಏಮ್ಸ್‌ನ ಐದು ಸದಸ್ಯರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿಯು ಮೇ 24 ರಂದು ತ್ವಿಶಾ ಅವರ ಎರಡನೇ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಮಂಡಳಿಯು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಹಿಸ್ಟೋಪಾಥೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 11 ಪುಟಗಳ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಅನುಸರಣಾ ವರದಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

TWISHA SHARMA MURDER OR SUICIDE
MADHYA PRADESH NEWS
TWISHA SHARMA SECOND POSTMORTEM
SAMARTH SINGH GIRIBALA SINGH
TWISHA SHARMA MURDER CASE

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