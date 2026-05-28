ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದು

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Twisha Sharma death case: MP HC quashes anticipatory bail of her mother-in-law Giribala Singh
ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ
Published : May 28, 2026 at 11:36 AM IST

ಜಬಲ್​ಪುರ್(ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ): ಮಾಡೆಲ್​, ನಟಿ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಮಾನಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಅತ್ತೆ, ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕೆಳ ಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅವರಿಗೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​, ಇವರ ಮಗ ಸಮರ್ಥ್​ ಸಿಂಗ್​​ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ 15ರಂದು ಸೆಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್​ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಜಾಮೀನನ್ನು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಇದೀಗ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ.

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಜಾಪೀಠದ ನ್ಯಾಯಾಮೂರ್ತಿ ದೇವನಾರಾಯಣ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ (ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್) ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 12ರಂದು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಸಿಬಿಐ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪತಿ ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅತ್ತೆ ಗಿರಿಬಾಲ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಮರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಂಡ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ವಕೀಲ ಅನುರಾಗ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತ್ವಿಶಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದೆ. ಗಿರಿಬಾಲಾ ಅವರು 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.

