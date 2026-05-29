ETV Bharat / bharat

ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ: ಅತ್ತೆ ಮಾಜಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಬಂಧಿಸಿದ ಸಿಬಿಐ

ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬಿಐ ನಿನ್ನೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಭೋಪಾಲ್​ನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

twisha-death-case-cbi-arrests-her-mother-in-law-and-ex-judge-giribala-singh
ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್ ಬಂಧನ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 29, 2026 at 10:49 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಭೋಪಾಲ್(ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ): ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​​ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಸೆಷೆನ್ಸ್​ ನ್ಯಾಯಲಯದಿಂದ ಪಡೆದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಅವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ.

ಸಿಬಿಐ ತಂಡ ಗುರುವಾರ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಭೋಪಾಲ್​ನಲ್ಲಿನ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಂದು ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕ ವಶಕ್ಕೆ ಕೋರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಂಗ್​ ಅವರ ಪುತ್ರ, ತ್ವಿಶಾ ಪತಿ ವಕೀಲ ಸಮರ್ಥ್​​ನನ್ನು​ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿಬಿಐ ಬಂಧಿಸಿದೆ.

ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಸಿಬಿಐ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಮೇ 12ರಂದು ತ್ವಿಶಾ ಶರ್ಮಾ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಮನೆಯವ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳವೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಗಿರಿಬಾಲಾ ಸಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ್​ ಸಿಂಗ್​​ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಹೈಕೋರ್ಟ್​​, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೊರಿಸಲಾದ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ನೀಡಿದ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ತ್ವಿಶಾ ನೇಣಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಮರ್ಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಿರಿಬಾಲ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಸಿಬಿಐ ಮರುಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

TWISHA SHARMA
TWISHA MOTHER IN LAW
MADHYA PRADESH
CBI
TWISHA DEATH CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.