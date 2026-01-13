ETV Bharat / bharat

ಮಗಳ ಜನನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯೋಧ ಸಾವು: ಸ್ಟ್ರೆಚರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಯೇ ಪತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಪತ್ನಿ

ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಸುಡಾನ್​​ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯ ವೇಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

MAHARASHTRA SOLDIERS DIED
ಸ್ಟ್ರೆಚರ್​ನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಯೇ ಯೋಧ ಪತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ಪತ್ನಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 13, 2026 at 5:45 PM IST

ಸತಾರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅವಳಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯೋಧರು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದ ರಸ್ತೆ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಗು ಜನಿಸುವ ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ತಂದೆ ಸಾವು: ಸತಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಧ ಪ್ರಮೋದ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಹೆರಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಜೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಜನವರಿ 9ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ವಾಧೆ ಫಾಟಾದಿಂದ ಸತಾರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್​​ಗೆ ಟ್ರಕ್‌ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯೋಧನ ತಲೆಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯೋಧ ಪ್ರಮೋದ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಜಾಧವ್
ಯೋಧ ಪ್ರಮೋದ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಜಾಧವ್ (ETV Bharat)

ಯೋಧ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಗರ್ಭಿಣಿ ಪತ್ನಿ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ಸತಾರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಧ 8 ದಿನಗಳ ಪಿತೃತ್ವ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ರಾತ್ರಿ ಯೋಧ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದರೆ, ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪತ್ನಿಯು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ತಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಮನಕಲಕುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೋಧನಿಗೆ ಪತ್ನಿ, ಮಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ: ಅರೆದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಧ ಪ್ರಮೋದ್ ಜಾಧವ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆನ್ನು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ನವಜಾತ ಶಿಶು ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ಪತ್ನಿಯ ಕಣ್ಣೀರು, ಆಕ್ರಂದನ ನೆರೆದಿದ್ದವರ ಕರುಳು ಹಿಂಡಿತು.

ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಯೋಧ ಹುತಾತ್ಮ: ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೇಳೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಸುಡಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬರಾದ್ ಗ್ರಾಮದ ವಿಕಾಸ್ ಗವಾಡೆ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ತವ್ಯದ ವೇಳೆ ಅವರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೇನಾ ಮೂಲಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಯೋಧ ವಿಕಾಸ್ ಗಾವಡೆ
ಯೋಧ ವಿಕಾಸ್ ಗಾವಡೆ (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತದ ನಿಖರ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಯೋಧ ವಿಕಾಸ್ ಗವಾಡೆ ಅವರು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಪಾಲನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಬೇಕಿತ್ತು.

ಯೋಧ ಗವಾಡೆ ಅವರು 115 ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ (ಕಾರ್ಪೋರಲ್) ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಗವಾಡೆ ಅವರ ತಂದೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ರೈತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧ ತಂದೆ, ಪತ್ನಿ, ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗಳು, ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರನನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಯೋಧನ ದೇಹವನ್ನು ಸುಡಾನ್​​ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

