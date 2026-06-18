ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ! ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ 'ಸುಂಟರಗಾಳಿ'ಗಳ ಆರ್ಭಟ - ದೃಶ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಭಯಭೀತಗೊಳಿಸಿದವು.
Published : June 18, 2026 at 9:07 PM IST
ಸಾಗರ್ (ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ): ದಕ್ಷಿಣ 24 ಪರಗಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಾಗರ್ ದ್ವೀಪದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು. ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಸಾಗರ್ ದ್ವೀಪದ ಮಹಿಷಮರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೂಗ್ಲಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಅವಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು.
ನದಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ನೀರು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ 'ಜಲಸ್ತಂಭ' ಹೋಲುವ ಅವಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತರಿಸಿದವು. ಈ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಆವರಿಸಿ, ಹಠಾತ್ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಮಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಗಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ರಾತ್ರಿಯಂತಹ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಈ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಸಜಲ್ ಮೊಂಡಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊದಲು ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುಳಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ನಂತರ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸುಳಿಯು ತೀವ್ರಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಕಂಬದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಮತ್ತೊಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸುಂಟರಗಾಳಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ನದಿಯ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ಆರ್ಭಟ ನೋಡಿದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಭಯದಿಂದ ಓಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರ ನಿಮೈ ದಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಇಂತಹ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ನದಿ ನೀರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ಉಬ್ಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಗಾಳಿಯ ವೇಗವು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಟ್ರಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಟ್ರಾಲರ್ಗಳು ಘಾಟ್ಗೆ ಮರಳಿದವು ಎಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ನಂತೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಆಕಾಶವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತಾದರೂ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬೃಹತ್ ಸುಳಿಗಳಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಕ್ಷಣಾರ್ಧಲ್ಲೇ, ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳು ಇಡೀ ಆಕಾಶವನ್ನು ಆವರಿಸಿ, ಹಗಲನ್ನು ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದವು. ಇದರ ನಂತರ ಬಲವಾದ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಯಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸುಂಟರಗಾಳಿಗಳ ರಚನೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು.
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ನದಿಗಳ ಪಕ್ಕದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಆವಿ, ತಾಪಮಾನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ನೀರಿನ ಸ್ತಂಭಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಕೊಳವೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸುಂಟರಗಾಳಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಹಾರ್ಬರ್ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಸುಜಿತ್ ಮೊಂಡಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಮೀನುಗಾರರು ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತವು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ದೋಣಿಗಳು, ಟ್ರಾಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರರು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಅಪರೂಪದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯದ ಸುತ್ತ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
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