ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಚರ್ಚೆ
ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಆಗು-ಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರಿಂದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು.
Published : January 13, 2026 at 5:02 PM IST
ಮುಂಬೈ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವ 'ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು: ವರವೋ, ಶಾಪವೋ? ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ' ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಟ್ವಿನ್ ಸಿಟಿ ಇಂಡಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಜಾದವ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಕರಡು ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಾರ ಓಂಕಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಶರ್ಮಾ ಅವರು, ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸವಿಸ್ತಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ನೂತನ ಸಂಹಿತೆಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಜೆ.ಪಿ.ಕಾಮಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸಿಐಟಿಯು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿವೇಕ್ ಮಾಂಟೆರೊ ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾಜಿ ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ತಜ್ಞ ರಾಜೇನ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ ಅವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳು ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತೀರ್ಪು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಗಣನೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಕುರಿತು ವಕೀಲ ಶೈಲೇಶ್ ನಾಯ್ಡು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಹಿತೆಗಳಾದ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ-2019, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಬಂಧ ಸಂಹಿತೆ-2020, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತೆ ಸಂಹಿತೆ-2020 ಮತ್ತು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸಂಹಿತೆ-2020 ಅನ್ನು 2025ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 29 ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು.
ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ, ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ 29 ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳ ಹಳಸಿದ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈ ಕಾನೂನುಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: