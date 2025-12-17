ಶಬರಿಮಲೆ: ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ 26 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ
ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರವರೆಗಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 17, 2025 at 1:23 PM IST
ಶಬರಿಮಲೆ(ಕೇರಳ): ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 26 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಮಂಡಲ ಕಾಲ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ತೆರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಂಡಲ ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಋತು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನವೆಂಬರ್ 16 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರ ವರೆಗಿನ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 26,81,460 ಭಕ್ತರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಪಾದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿ 25,60,297 ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರುಮೇಲಿ ಮತ್ತು ಅಝುತಕಡವುವಿನ ಅರಣ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ 46,690 ಭಕ್ತರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸತ್ರಮ್ ಪುಲ್ಲುಮೇಡು ಮೂಲಕ 74,473 ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆ ತಲುಪಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೂಜಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಗರಿಷ್ಠ 1,01,844 ಮತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 24 ರಂದು 1,00,867 ಭಕ್ತರು ದರ್ಶನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೈನಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ 80,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರುಮೇಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ 1500 ರಿಂದ 2500 ಭಕ್ತರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಲ್ಲುಮೇಡು ಮೂಲಕ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ 4,000 ರಿಂದ 5,000 ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು, ಶಬರಿಮಲೆ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ (ದಿನಕ್ಕೆ 70,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ) ಜನವರಿ 10ರ ವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಆನ್-ದಿ-ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಈ ತಿಂಗಳ 27 ರಂದು ಮಂಡಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ 14 ರಂದು ಮಕರವಿಳಕ್ಕು ಪೂಜೆ ಜರುಗಲಿದೆ. ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಂದಣಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೂರು ಹಂತದ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ಅಭಯ ನೀಡಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅನ್ನದಾನ ಭವನ: ಹೈಟೆಕ್ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿಮಲೆ ಮಂಡಲ ಯಾತ್ರೆ: ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ; ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತಸಾಗರ