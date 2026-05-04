ಯುನಿಕಾರ್ನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದ ಟಿವಿಕೆ: ಇದು ಅಪರೂಪದ 'ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್'; ಬನ್ನಿ ಮೊದಲ ಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ
ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಅಸ್ಸೋಮ್ ಗಣ ಪರಿಷತ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಟಿವಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
By PTI
Published : May 4, 2026 at 4:41 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಟಿವಿಕೆ ಈಗ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿಯನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶವು ರಾಜಕೀಯ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್'ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ತಕ್ಷಣವೇ 'ಯುನಿಕಾರ್ನ್' ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ - ಟಿವಿಕೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ -ಎಎಪಿ , ಅಸ್ಸೋಮ್ ಗಣ ಪರಿಷತ್ - ಎಜಿಪಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ - ಟಿಡಿಪಿ ನಂತರ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ ಕೆಲ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಟಿವಿಕೆ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.
2013ರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ ಎಎಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಅದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಸ್ಸೋಮ್ ಗಣ ಪರಿಷತ್ 1985 ರಲ್ಲಿ ಅಸ್ಸಾಂ ಚಳವಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಎಜಿಪಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಟಿಡಿಪಿ. 1983ರಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಡಿಪಿ ಭಾರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇತಿಹಾಸ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಯುನಿಕಾರ್ನ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ವಿರಳ. ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಷಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕೆಲವು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡವು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಬಿಡಲು ವಿಫಲವಾದವು.
ಇಂತಹುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿದ ಜನ್ ಸುರಾಜ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷವಷ್ಟೇ ಇಂತಹದ್ದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಪಕ್ಷ ಬಿಹಾರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟವಾಯಿತು. ಬಲವಾದ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ 2021 ರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಅವರ ಮಕ್ಕಳ್ ನೀಧಿ ಮಯ್ಯಮ್ ಪಕ್ಷ ಶೂನ್ಯ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಟಿವಿಕೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಚಲನಚಿತ್ರ ತಾರೆಯರು ರಚಿಸಿದ ಹಲವಾರು ರಾಜಕೀಯ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳು' ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದವು.
ಈಗ ಟಿವಿಕೆ ಎಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹುಸಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ, ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳಾದ ಡಿಎಂಕೆ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಭೂಕಂಪವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿವಿಕೆ 107 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಡಿಎಂಕೆ 58 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ 51 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಸಂಖ್ಯೆ 118.
ಇವು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಪಕ್ಷಗಳು: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪಮ್ ಪ್ರಿಯಾ ಚೌಧರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಪ್ಲೂರಲ್ಸ್ ಪಕ್ಷದಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್' ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ನಂತರ ಸೀಮಿತ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಜಿತನ್ ರಾಮ್ ಮಾಂಝಿ ಅವರ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಅವಾಮ್ ಮೋರ್ಚಾ (ಜಾತ್ಯತೀತ) ಮತ್ತು ಉಪೇಂದ್ರ ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಮೋರ್ಚಾದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳು ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ಅಸ್ಥಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳದ್ದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಿಶಾದ್ ಪಕ್ಷ, ಪೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಪ್ನಾ ದಳ (ಸೋನೆಲಾಲ್) ಮತ್ತು ಸುಹೇಲ್ದೇವ್ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಎಸ್ಬಿಎಸ್ಪಿ) ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಪಕ್ಷಗಳು ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವು ಯಾವುದೇ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಜನ್ ಸುರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬಿಹಾರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ (ಎಎಪಿ) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪಕ್ಷವು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ 238 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ - ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಕ್ಷ (ಬಿಎಸ್ಪಿ), ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ) (ಸಿಪಿಎಂ), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ (ಎನ್ಪಿಪಿ) ಮತ್ತು ಎಎಪಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪಕ್ಷವಾದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಪಕ್ಷ.
ಸಿಪಿಐ (ಎಂ) ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಸುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ , ಎನ್ಪಿಪಿ ತನ್ನ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಿಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ, ಬಿಎಸ್ಪಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಎಎಪಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರೋಧಿ ಭಾರತ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯ 'ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 2012-13 ರಲ್ಲಿ ಎಎಪಿ ಮತ್ತು 1982-83 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷ (ಟಿಡಿಪಿ) ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಟಿಡಿಪಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಬಿಜು ಜನತಾದಳ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಎಐಎಂಐಎಂ ನಂತಹ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಗಳು. ಆದರೆ, ಇವು ಮಾತೃ ಪಕ್ಷದಿಂದ (ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ) ಬೇರ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜವಂಶದ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ (ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ)ಯಂತಹ ನಾಯಕರಿಂದ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ. ಎಐಎಂಐಎಂ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಓವೈಸಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಲೋಕ ಜನಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ (ರಾಮ್ ವಿಲಾಸ್), ಎನ್ಸಿಪಿ (ಎಸ್ಪಿ) ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ನಂತಹ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಹ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ - ವಿಭಜನೆಯಾದ ಬಣಗಳು ಅಥವಾ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯದ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡ ಪಕ್ಷಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿಕೆ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತುಂಬಬಹುದು.
