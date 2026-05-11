ತಮಿಳುನಾಡು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧನೆ: ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆ ಕೀರ್ತನಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ!
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ನೂತನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : May 11, 2026 at 1:21 PM IST
ಚೆನ್ನೈ (ತಮಿಳುನಾಡು): ಆರು ದಿನಗಳ 'ಬಹುಮತ ಸರ್ಕಸ್' ನಂತರ ಕೊನೆಗೂ ನಟ/ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಬೋಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆಯಾಗಿರುವ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಬೋಧಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
17ನೇ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಮೊದಲ ಅಧಿವೇಶನ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತರದ ಸಚಿವೆ ಕೀರ್ತನಾ: ನಂತರ, ಸಚಿವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಯ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆ ಕೀರ್ತನಾ ಕೊನೆಯವರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಗಿದರು. ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಚಿವೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಕೇಳಿದರು. ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತಂದಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ, ಆ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ತೆರಳಿದರು. ಅವರು ನಾಳೆ (ಮೇ 12) ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ತಂದು ಶಾಸಕಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ನೂತನ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಡೆದ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸದನಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಈ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ ಪಾಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಶಾಸಕರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಟಿವಿಕೆ ಸಚಿವೆ ಕೀರ್ತನಾ ಗೆಲುವಿನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತರದೇ ಇರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಸಚಿವೆ ಕೀರ್ತನಾ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆಗಳು: 30 ವರ್ಷದ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ವಿಜಯ್ ಅವರ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿವಕಾಶಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆಯಾಗಿಯೂ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಾ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸಚಿವೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದಾಗ, ತಮಿಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಗ್ಯಾಸ್ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನೂ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದರು.
