ತಮಿಳುನಾಡು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಯ್ಕೆ: ಎಂ. ರವಿಶಂಕರ್ ಉಪಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷ
ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : May 12, 2026 at 10:59 AM IST
ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕ ಜೆಸಿಡಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏಕೈಕ ನಾಮಪತ್ರ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂ ವಿ ಕರುಪ್ಪಯ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸ್ಪೀಕರ್ ಚುನಾವಣೆಯ ನಂತರ, ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕರುಪ್ಪಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಸದನದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸದಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಅವರು ಸದನದ ನಾಯಕ ಕೆ ಎ ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸದನದಲ್ಲಿ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕರುಪ್ಪಯ್ಯ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಸದನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ತುರೈಯೂರ್ನ ಟಿವಿಕೆ ಶಾಸಕ ಎಂ. ರವಿಶಂಕರ್ ಏಕ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಉಪ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
2026 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಥೌಸಂಡ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಎಂಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಜ್ಲಿಯನ್ ನಾಗನಾಥನ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ: ಈ ನಡುವೆ, ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಸೋಮವಾರ ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಎಡಪ್ಪಾಡಿ ಕೆ ಪಳನಿಸ್ವಾಮಿ, ಓ ಪನ್ನೀರ್ಸೆಲ್ವಂ ಮತ್ತು ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು, ಎನ್ ಆನಂದ್, ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ, ಕೆ.ಜಿ. ಅರುಣ್ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕೆ.ಎ. ಸೆಂಗೊಟ್ಟೈಯನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಸಚಿವರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ. ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸದನದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಹಂಗಾಮಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಎಂ.ವಿ. ಕರುಪ್ಪಯ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಬೋಧಿಸಿದರು.
ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಮುಖ ಚುನಾವಣಾ ಭರವಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೊದಲ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅನುಮೋದನೆಗಳಲ್ಲಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಡೆ ರಚಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಡತಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು.
