SIR ಬಗ್ಗೆ ಮತದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು; ಟಿವಿಕೆ ನಾಯಕ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ಕರೆ

Gen Z ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅಳಿಸಿಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಟ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿಜಯ್​ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

TVK Leader Vijay Urges Voters To Stay Vigilant For SIR
ನಟ ವಿಜಯ್ (IANS)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read
ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್‌ಐಆರ್) ಕುರಿತು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ನಾಯಕ ವಿಜಯ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಕ್ರೋಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ Gen-Z ಮತದಾರರು, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಅಳಿಸಿಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಹಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಯುವ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

"ಮತಗಟ್ಟೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮತ ​​ಚಲಾಯಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಯುವ ಸಮುದಾಯ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ 6.36 ಕೋಟಿ ಮತದಾರರಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕತೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?. ಅನೇಕ ಟಿವಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವತಃ ಈ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಎಸ್‌ಐಆರ್ ಅನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭೌತಿಕ ಫಾರ್ಮ್ ಪಡೆಯದವರು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಕ್ಷಣ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಟ - ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್​ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಮತದಾರರನ್ನು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ Gen-Z ಮತದಾರರು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲು ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮತದಾನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸಾಧನ ಎಂದು ಕರೆದ ವಿಜಯ್, ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ನಾವು ಯಾರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಏನೆಂದು ನಾವು ತೋರಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮತ - ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮತಗಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ನಟ ವಿಜಯ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದಾಗ, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು: ತಮಿಳುನಾಡು ದುರ್ಬಲ ರಾಜ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಬಲವಾದ ರಾಜ್ಯವೇ? ನಮ್ಮ ಮತದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಯುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಸಂದೇಶವೆಂದರೆ, Gen-Z ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಿರಿ - ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗೆಲುವು ಖಚಿತ ಎಂದು ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

