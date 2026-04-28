ತಿರುಚೆಂದೂರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಯಾಗ' ನಡೆಸಿದ ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್
ಮೇ 4ರಂದು ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಟ ವಿಜಯ್ ದೇಗುಲ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
Published : April 28, 2026 at 3:31 PM IST
ತೂತುಕೂಡಿ (ತಮಿಳುನಾಡು): ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪಕ, ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಿರುಚೆಂದೂರು ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು.
ಮಧುರೈ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಳಿಕ ತಿರುಚೆಂದೂರು ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಜಯ್ಗೆ ದೇಗುಲದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪೂರ್ಣ ಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿತು. ವಿಜಯ್ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಮುರುಗನ್ ದೇವರ ಆರು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಚೆಂದೂರು ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ನಟ ಶತ್ರು ಸಂಹಾರ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ದೇಗುಲದ ಗುಹೆಯ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಯಾಗವನ್ನು ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
ಈ ಹೋಮದ ಬಳಿಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ಅವರು ದೇಗುಲದ ಮುಖ್ಯ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಶಣ್ಮುಖ, ವಾಲಿ, ದೈವನೈ, ದಕ್ಷಿಣ ಮೂರ್ತಿ, ಪೆರಮಾಳ್ ಮತ್ತು ಸೂರಸಂಹಾರ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಆಗಮನದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ತುಂಬಿದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ನಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಟ ವಿಜಯ್ ಆಗಮನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೂತುಕೂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಕೈಗೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿರುವ ವಿಜಯ್ ಪೆರಂಬೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಗೆಲುವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇ 4ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆದು, ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ನಟನ ದೇಗುಲ ಪ್ರವಾಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ; ಇದು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದ ತಜ್ಞರು!
ಪೂರ್ವ ತಿರುಚ್ಛಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವಿಜಯ್; ಡಿಎಂಕೆ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಪಡೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ