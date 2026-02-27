ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅರ್ಜಿ

ETV Bharat / bharat

ನಟ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ(ತಮಿಳುನಾಡು): ಖ್ಯಾತ ನಟ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ ಪಕ್ಷದ(ಟಿವಿಕೆ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಳಪತಿ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಂದ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಗೀತಾ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಿಂದ ಪತಿ ಓರ್ವ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೋವು ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ, ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ. ಹೀಗಿದ್ದೂ ವಿಜಯ್,​ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಇದು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯಾತನೆ ಮತ್ತು ಮುಜುಗರ ಉಂಟುಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2021ರಿಂದ ವಿಜಯ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದರು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಆ ನಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ನಟಿ ಆಗಾಗ ವಿಜಯ್​ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಾ 1996ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1998ರಲ್ಲಿ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರು. 1999ರ ಆಗಸ್ಟ್ 25ರಂದು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು.

"ವಿಜಯ್ ಮೊದಲು ತ್ರಿಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು"-ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಟೀಕಿಸುವಾಗ, ವಿಜಯ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲು ತ್ರಿಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು ಭಾರೀ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ನೈನಾರ್ ನಾಗೇಂದ್ರನ್ ಅವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ತಮಿಳಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ ಕೃಷ್ಣನ್ ಖಡಕ್​ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದು "ಅಸಹ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ" ಎಂದಿದ್ದ ಅವರು, "ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದು ತರುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

