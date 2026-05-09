ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದ ವಿಜಯ್​: ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15ಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ

ಟಿವಿಕೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಇದ್ದ ಅಡೆ ತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿದ್ದು, ವಿಸಿಕೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್​ ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Published : May 9, 2026 at 8:17 PM IST

ಚೆನ್ನೈ,ತಮಿಳುನಾಡು: ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಅವರು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:15 ಕ್ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ 9 ಸಚಿವರು ಸಹ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಜಯ್​ ವಿಸಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಸಿಕೆ ವಿಜಯ್​ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರು, ಬೆಂಬಲ ಪತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಿದರು.

ವಿಜಯ್​ಗೆ ವಿಸಿಕೆ ಬೆಂಬಲ- ಥೋಲ್ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಘೋಷಣೆ: ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ (ವಿಸಿಕೆ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಥೋಲ್ ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಶನಿವಾರ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸಿಕೆ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತಿರುಮಾವಲವನ್, ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ವಿಸಿಕೆ ಸಹ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವಿದುತಲೈ ಚಿರುತೈಗಲ್ ಕಚ್ಚಿ (ವಿಸಿಕೆ) ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಗಣನೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿವೆ ಮತ್ತು ಆ ಚರ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜಂಟಿ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದವು. ನಂತರ ವಿಸಿಕೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿರುಮಾವಲವನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಐಯುಎಂಎಲ್ ನಿಂದಲೂ ವಿಜಯ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಘೋಷಣೆ, ಟಿವಿಕೆ ಬಲ 120ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಡಿಎಂಕೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷವಾದ ಐಯುಎಂಎಲ್ ಕೂಡ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದೆ. ಐಯುಎಂಎಲ್ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಟಿವಿಕೆ ಪರವಾಗಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 120 ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 234 ಸದಸ್ಯರ ತಮಿಳುನಾಡು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳ ಬಹುಮತ 118 ಸದಸ್ಯರ ಬೆಂಬಲ ಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಟಿವಿಕೆ ಬಳಿ ಈಗ 120 ಸದಸ್ಯರ ಬಲ ಇದ್ದು, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

