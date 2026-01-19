ETV Bharat / bharat

ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಸಿಬಿಐ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿರುವ ನಟ ವಿಜಯ್​

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರು ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಕುರಿತು ಜ.12ರಂದು ಸಿಬಿಐ ಮುಂದೆ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಟಿವಿಕೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ನಟ ವಿಜಯ್​ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

TVK Chief Vijay to appear before CBI for questioning on Karur stampede
ನಟ ವಿಜಯ್ (ANI)
ನವದೆಹಲಿ: 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ನಲ್ಲಿ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತಮಿಳಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ(ಟಿವಿಕೆ) ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 41 ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಟ ಹಾಗೂ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್​ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಕೂಡ 6 ಗಂಟೆ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು.

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್​ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್​ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಪಡೆದು ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಗೆ ನಿಗದಿಗಿಂತ 7 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ನಟ ವಿಜಯ್​ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರ ಕುರಿತು ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಟನ ಆಗಮನದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ ಈ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟನೆ 10,000ದಿಂದ 30,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ್ದರ ಕಾರಣ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಸಾಗಿದೆ.

ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನ ದಟ್ಟಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರಾ? ವಿಜಯ್​ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡವಾಗಿ ಬರಲು ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮದಲ್ಲೂ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋರಿರುವ ಅನುಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಯಾರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು?, ಈ ಕುರಿತು ವಿಜಯ್‌ಗೆ ಯಾವಾಗ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು? ಎಂಬುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಭೆಯ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಯಾರು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು? ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿದೆ.

ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆಯೂ ವಿಜಯ್​ ಕ್ಯಾರವನ್​ ಹೇಗೆ ಚಲಿಸಿತು?, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನಡೆಸಿರಲಿಲ್ಲವೇ?, ಪ್ರಚಾರ ಸಂಭೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ನಿರ್ಗಮದ ಬಿಂದುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು?, ಜನದಟ್ಟಣೆ ನಡುವೆ ಕ್ಯಾರವನ್​ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ವಿಜಯ್​ ಭಾಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಲಂಕಷ ತನಿಖೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.

