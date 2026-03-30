ETV Bharat / bharat

603 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಸ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್​​: ಅಫಿಡವಿಟ್​​ನಲ್ಲಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾಹಿತಿ.. ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್, 404.58 ಕೋಟಿ ರೂ. ಚರಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು 198.62 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 30, 2026 at 10:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಟಿವಿಕೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್ ಸೋಮವಾರ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯನ್ನೂ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಅವರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 603.20 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 52 ವರ್ಷದ ನಟ-ರಾಜಕಾರಣಿ ಸುಮಾರು 404.58 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಚರಾಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈನಾದ್ಯಂತ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವರ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 198.62 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.

ವಿವಾದದಲ್ಲಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 2015-16ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1.50 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೊತ್ತವೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರು (ಮೇಲ್ಮನವಿ) ಮತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 2022-23ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 14.13 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವಿವಾದವು ಸಿಐಟಿ(ಎ) ಮುಂದೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು 15.76 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 15.51 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಸೇರಿವೆ.

ನಟ,ರಾಜಕಾರಿಣಿ ವಿಜಯ್​ ಬಳಿ ಇರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳಾವವು ಗೊತ್ತಾ?: ವಿಜಯ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಚರಾಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 213 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿಗಳಿವೆ. ಅವರು BMW 530, ಟೊಯೋಟಾ ಲೆಕ್ಸಸ್, ಟೊಯೋಟಾ ವೆಲ್‌ಫೈರ್ ಮತ್ತು BMW i7 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಳಿ 883 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ.

ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ನಟ ಶೂನ್ಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ. 2024-25ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 184.53 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಮಧ್ಯೆ, ವಿಜಯ್ ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಟಿವಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎನ್ ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅಫಿಡವಿಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಎಸ್ ಎ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ 3.02 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಯಿ ಶೋಬಾ ಶೇಖರ್ ಅವರಿಗೆ 8.71 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಂಗೀತಾ ಅವರಿಗೆ 12.60 ಕೋಟಿ ರೂ., ಅವರ ಮಗ ಜೇಸನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರಿಗೆ 8.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಮಗಳು ದಿವ್ಯಾ ಸಶಾ ಅವರಿಗೆ 4.60 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅಫಿಡವಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸ್ವ-ಉದ್ಯೋಗ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜಯ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯ್​ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ವಿಜಯ್​ 1992 ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ಲೊಯೊಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 1989 ಮತ್ತು 1991 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಪೆರಂಬೂರು ಮತ್ತು ತಿರುಚಿ ಪೂರ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮಿಕಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

TAGGED:

TVK VIJAY ASSETS
VIJAY
PERAMBUR CONSTITUENCY
TIRUCHI EAST SEAT
VIJAY DECLARES ASSETS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.