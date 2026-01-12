ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣ: ಸಿಬಿಐ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ಟಿವಿಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯ್
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತು.
Published : January 12, 2026 at 1:50 PM IST
ನವದೆಹಲಿ/ಚೆನ್ನೈ: ಕರೂರ್ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ, ತಮಿಳಿಗ ವೆಟ್ರಿ ಕಳಗಂ (ಟಿವಿಕೆ) ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ದಳ (ಸಿಬಿಐ) ಎದುರು ಇಂದು ಹಾಜರಾದರು. ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ನಟನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಡಿ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
#WATCH | Delhi: TVK Chief and actor Vijay reaches Central Bureau of Investigation (CBI) office in Delhi to appear before the agency for a probe into the Karur stampede. pic.twitter.com/XE3mldMGSE— ANI (@ANI) January 12, 2026
ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ: ತಮಿಳು ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ನಟನ ವಿಚಾರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿ ಸುತ್ತ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ನಟನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರುವ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳ ಬಹುಸ್ಥರದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.29 ಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಬಿಗಿಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ಘಟಕದ ತಂಡವು ಅವರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಕ್ಷದ ಹಲವು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಿಬಿಐ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ನಟನನ್ನು ಕಾಣಲು ಕೆಲವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
"ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು. ನಟನನ್ನು ನೋಡಲು 40 ಜನರು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಯ್ಯನಾರ್ ಎಂಬವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
#WATCH | Delhi: TVK Chief, actor Vijay enroute to Central Bureau of Investigation (CBI) office in Delhi.— ANI (@ANI) January 12, 2026
He will appear before the CBI for a probe into the Karur stampede. pic.twitter.com/xszX3ckn2z
ಮಾಜಿ ಎಡಿಜಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್: ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಎಡಿಜಿ ಎಸ್ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ದೇವಶಿರ್ವತಂ ಅವರಿಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಿಬಿಐ ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಜಡ್ಜ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ: 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಟ ವಿಜಯ್ ರ್ಯಾಲಿಯ ವೇಳೆ ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಉಂಟಾಗಿ 41 ಜನರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. 60 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಪಕ್ಷದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿತ್ತು.
ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪಾರದರ್ಶಕ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸಿತು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತನಿಖೆಗಾಗಿ ನೇಮಿಸುವಂತೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೇ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಜಯ್ ರಸ್ತೋಗಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನೂ ರಚಿಸಿತು.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಜೆ.ಕೆ. ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಎನ್.ವಿ ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: