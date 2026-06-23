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ವಯಸ್ಸು 80, ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣದು, ಆದರೂ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕರತಲಾಮಲಕ: ಇಳಿವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು!

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತುಸಿಯಾ ಅವರು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ.

Tusiya Mohli from Dhanbad is earning livelihood through her skills at the age of 80.
ಇಳಿವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 9:58 AM IST

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ಧನಬಾದ್​, ಜಾರ್ಖಂಡ್​: ಬಲವಾದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಸಂದರ್ಭಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆಬಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದರೆ ಧನಬಾದ್​ನ ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾದ ಮೊಹ್ಲಿ ಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 80 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆ ತುಸಿಯಾ ಮೊಹ್ಲಿ.

ಈ ಅಜ್ಜಿ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಯಜಮಾನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇವರು ಯಾರ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ಚಮಚ, ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಬುಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

Tusiya Mohli from Dhanbad is earning livelihood through her skills at the age of 80.
ವಯಸ್ಸು 80, ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣದು, ಆದರೆ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕರತಲಾಮಲಕ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಕೌಶಲಗಳಿಂದ ಗುರುತು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ವೃದ್ಧೆ: ಈ ಚಿತ್ರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಅದಮ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ದನ್ಬಾದ್‌ನ ಬೆಲ್ಗಾಡಿಯಾದ ಮೊಹ್ಲಿ ಬಸ್ತಿ ನಿವಾಸಿ ತುಸಿಯಾ ದೇವಿ ಅವರದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತುಸಿಯಾ ಅವರ ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಅವರ ಪತಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊಹ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ತುಸಿಯಾ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾದವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಬದಲಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು. ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಚಮಚ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆಗ ಅವರ ಬದುಕು ಮತ್ತೊಂದು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತುಸಿಯಾ ಅವರು ಎದೆಗುಂದಲಿಲ್ಲ.

Tusiya Mohli from Dhanbad is earning livelihood through her skills at the age of 80.
ವಯಸ್ಸು 80, ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣದು, ಆದರೂ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕರತಲಾಮಲಕ (ETV Bharat)

ತಮ್ಮ ಕೌಶಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೃದ್ಧೆ: ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಸಕಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಕುಂದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವು ಅವರ ಕೈಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದಿದೆಯೆಂದರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆನು ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇವರಿಗೆ ಆನೆಬಲ: ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ತುಸಿಯಾ ದೇವಿ ಬಿದಿರಿನ ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೈಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬುಟ್ಟಿಗಳು, ಬೀಸಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನೇಯುತ್ತವೆ. ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದೆ.

ವಸ್ತುಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರ ತುಸಿಯಾ ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಝರಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ಮೊಹ್ಲಿ ಬಸ್ತಿಯ ಜನರು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ತುಸಿಯಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಮಾನವೀಯತೆ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ.

Tusiya Mohli from Dhanbad is earning livelihood through her skills at the age of 80.
ವಯಸ್ಸು 80, ಕಣ್ಣುಗಳೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಕಾಣದು, ಆದರೂ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕರತಲಾಮಲಕ (ETV Bharat)

ನಿತ್ಯ 150- 200ರೂ ಸಂಪಾದಿಸುವ 80ರ ಅಜ್ಜಿ; ತುಸಿಯಾ ಝರಿಯಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 200 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅವರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಅವರ ಕೈಗಳು ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಬಿದಿರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೈಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.

ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ: ತುಸಿಯಾ ಹೇಳುವಂತೆ ತನಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಪಿಂಚಣಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬವು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಇತರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶ್ರಮವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

TUSIA MOHLI EYESIGHT DETERIORATED
CRAFTSMANSHIP OF TUSIA MOHALI
ಇಳಿವಯಸ್ಸಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕು
ಬಿದಿರಿನ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಕರತಲಾಮಲಕ
SKILLS AT THE AGE OF 80

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