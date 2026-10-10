ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ; ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್
ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದಿಂದ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 2:00 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 2:14 PM IST
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂಬೈನ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತರರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ. ಅವರನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದಿಂದ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಮ್ ಭಾರತ್ ಕೆ ಲೋಗ್ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೋರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಫಿರೋಜ್ ಮಿಥಿಬೋರ್ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ನಿವಾಸದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಎಂಐಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
ಗಮದೇವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಪೊಲೀಶರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಲಯ ಡಿಸಿಪಿ ರಾಗಸುಧಾ ಆರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್: ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯಲು ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಂಘಟನೆಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಯ ಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಮೂಲಕವೇ ತಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಂಚನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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