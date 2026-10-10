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ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಪೊಲೀಸ್​ ವಶಕ್ಕೆ; ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದಿಂದ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ (IANS)
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By PTI

Published : October 10, 2026 at 2:00 PM IST

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Updated : October 10, 2026 at 2:14 PM IST

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ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜಂತರ್​ ಮಂತರ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂಬೈನ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ತುಷಾರ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಯ ಇತರರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ತುಷಾರ್​ ಗಾಂಧಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಜೀಯವರ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ. ಅವರನ್ನು ಬಾಂದ್ರಾದಿಂದ ಡಿ.ಎನ್. ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಮ್​ ಭಾರತ್​ ಕೆ ಲೋಗ್​ ಸಂಘಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ತುಷಾರ್​ ಗಾಂಧಿ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೋರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಫಿರೋಜ್​ ಮಿಥಿಬೋರ್‌ವಾಲಾ ಅವರನ್ನು ನಿವಾಸದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಎಂಐಡಿಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.

ಗಮದೇವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಪೊಲೀಶರು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಲಯ ಡಿಸಿಪಿ ರಾಗಸುಧಾ ಆರ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳವೆಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಪಾಡಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​: ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ತಡೆಯಲು ಮಧ್ಯ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರಲಾದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸಂಘಟನೆಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಪೊಲೀಸರ ವಶದಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಮ್​​ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್​ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಕಾಕ್ರೋಚ್​ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಯ ಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಮೋದಿಯವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಾಕ್ರೋಚ್​ಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವುದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಭಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್​ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ.

ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತಗಳ ಕಳ್ಳತನದ ಮೂಲಕವೇ ತಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವಂಚನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜ್ಞಾನೇಶ್, ಮೋದಿ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

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Last Updated : October 10, 2026 at 2:14 PM IST

TAGGED:

TUSHAR GANDHI DETAINED
ARVIND KEJRIWAL CJP
ಸಿಜೆಪಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಸಿಇಸಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್​ ಕುಮಾರ್
CJP PROTEST

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