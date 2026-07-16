ಶತಹಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಯಂತ್ರ: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನವೀನ ಬೋಧನಾ ಯಂತ್ರ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನ!
ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಯಂತ್ರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
Published : July 16, 2026 at 12:50 PM IST
ತಿರುಪತಿ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರೊಬ್ಬರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಣಿತದ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ನವೀನ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ - ವೆಚ್ಚದ ಬೋಧನಾ ಸಾಧನವೊಂದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತಹಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಯಂತ್ರ ಅಂದರೆ ನೂರು ಕೈಗಳ ಗಣಿತ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ತಿರುಪತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವರದಯ್ಯಪಾಲಂ ಮಂಡಲದ ನಾಗಾನಂದಪುರಂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಡ್ಲಾ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಂತ್ರ ತಯಾರಿಕೆ: ಮರದ ತುಣುಕುಗಳು, ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್, ಶೀಟ್ ಮೆಟಲ್, ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಗಳಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಈ ಯಂತ್ರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಮೂಲಕ ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಡು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಧನಾ ಸಾಧನವು ಸಂಕಲನ, ವ್ಯವಕಲನ, ಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ಕೋನಗಳು, ವ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 108 ಗಣಿತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಬಲ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಕೋನಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಹೊಳೆಯಿತು ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ಸರಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನವನ್ನು ರಚಿಸಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆ.
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂತಕವಿತಿ ಮಂಡಲದ ಶಂಕರುಣಿ ಅಗ್ರಹಾರದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಡು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕಲಿಕೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ ಇದು ಗಣಿತದೊಂದಿಗಿನ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಅಧಿಕೃತ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೆಗಾ ಪೋಷಕರು - ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ದುಬಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೇ ಕಲಿಕೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಶತಹಸ್ತ್ರ ಗಣಿತ ಯಂತ್ರಂ' ಗಣಿತವನ್ನು ಕುತೂಹಲ, ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಂಠಪಾಠದ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
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